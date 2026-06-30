Aniden yükselen dere can aldı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına giden Fatih, Aziz ve Enes Şeflek, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra su seviyesinin aniden yükselmesiyle çocuklar akıntıya kapıldı. Çocuklarının suda çırpındığını gören baba Bakır Şeflek, suya atlayarak çocuklarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Baba Şeflek, yoğun akıntıya rağmen 13 yaşındaki Fatih Şeflek'e ulaşarak sudan çıkarmayı başardı. Ardından 11 yaşındaki Enes Şeflek'e de ulaşan baba, onu da sudan çıkardı. Ancak yapılan kontrollerde Enes Şeflek'in hayatını kaybettiği belirlendi. 12 yaşındaki Aziz Şeflek ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve su altı arama kurtarma timleri sevk edildi.

Olayın ardından dün saat 16.00'dan itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı. Van'dan gelen dalgıç ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, dere boyunca ve su altında geniş çaplı tarama yapıldı. Zorlu şartlarda yürütülen aramalarda, ekipler uzun süre sonuç alamadı. Yapılan çalışmalar sonucunda Aziz Şeflek'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 100 metre ileride çalılıkların arasında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede büyük üzüntü yaşandı.