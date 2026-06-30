Haberler Yaşam Haberleri Aniden yükselen dere can aldı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:46 Son Güncelleme: 30.06.2026 14:47

Aniden yükselen dere can aldı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Bitlis’in Mutki ilçesinde serinlemek için girdikleri derede aniden yükselen su nedeniyle akıntıya kapılan 3 kardeşten 2’si hayatını kaybederken, 1 kardeş ise kurtarıldı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Aniden yükselen dere can aldı: 2 kardeş hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına giden Fatih, Aziz ve Enes Şeflek, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra su seviyesinin aniden yükselmesiyle çocuklar akıntıya kapıldı. Çocuklarının suda çırpındığını gören baba Bakır Şeflek, suya atlayarak çocuklarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Baba Şeflek, yoğun akıntıya rağmen 13 yaşındaki Fatih Şeflek'e ulaşarak sudan çıkarmayı başardı. Ardından 11 yaşındaki Enes Şeflek'e de ulaşan baba, onu da sudan çıkardı. Ancak yapılan kontrollerde Enes Şeflek'in hayatını kaybettiği belirlendi. 12 yaşındaki Aziz Şeflek ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve su altı arama kurtarma timleri sevk edildi.

Olayın ardından dün saat 16.00'dan itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı. Van'dan gelen dalgıç ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, dere boyunca ve su altında geniş çaplı tarama yapıldı. Zorlu şartlarda yürütülen aramalarda, ekipler uzun süre sonuç alamadı. Yapılan çalışmalar sonucunda Aziz Şeflek'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 100 metre ileride çalılıkların arasında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede büyük üzüntü yaşandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BİTLİS #AFAD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aniden yükselen dere can aldı: 2 kardeş hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA