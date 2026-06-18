Akıntıya kapılarak kaybolan genç 20 kilometrelik alanda aranıyor

Manavgat'ta 13 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak amacıyla Alara Çayı kenarına giden Ahmet Polat, serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, İtfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayıp gencin bulunması için başlatılan çalışmalar kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ile AFAD Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Alara Çayı'nda arama faaliyetlerini sürdürdü.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri AFAD ekipleri ise bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla çay üzerinde tarama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler tarafından belirlenen noktalar işaretlenerek dalgıçlar tarafından detaylı şekilde kontrol edildi. Ayrıca su seviyesinin düşük olduğu bölgelerde ve ağaç diplerinde sondalar yardımıyla arama yapıldı.

Ayrıca Ahmet Polat'ın ailesi ise arama çalışmalarından çıkacak olumlu bir haber için bekleyişleri devam ediyor. Bir haftalık aramada Ahmet Polat'ın izine rastlanamadı. Arama çalışmaları 20 kilometrelik alanda devam ediyor.