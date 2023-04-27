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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Akit Medya binası yandı

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Akit Medya binası yandı
İstanbul Küçükçekmece'de, Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu. Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 3 bloklu, 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinden, dün saat 16.00 sıralarında tekstil malzemelerinin tutşması sonucu bir anda dumanlar yükseldi. İçeride bulunanlar kısa sürede dışarı çıkarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahalesinin yetersiz kalması sonucu hızla büyüyen yangın bütün binayı sardı. Bölgeyi yoğun duman kaplarken, çevredeki işyerleri de dahliye edildi. Ardından çevre ilçelerden olay yerine takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayımladığı mesajda "Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV'nin merkez ofislerinin bulunduğu binada meydana gelen yangın nedeniyle Akit Medya ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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Akit Medya binası yandı
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