Akköprü Barajı tam doluluğa ulaştı! Dalaman çayı için taşkın uyarısı

Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Akköprü Barajı maksimum doluluk seviyesine ulaştı. Barajın tam kapasiteyle üretime geçecek olması ve olası su tahliyesi ihtimali nedeniyle Dalaman Çayı güzergâhında taşkın riski bulunduğu bildirildi. Dalaman Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Dalaman Çayı üzerinde ve çevresinde bulunan tarım arazileri, tesisler ve nehir kenarında yaşayan vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, olası taşkın riskine karşı tüm muhtarlıkların ve vatandaşların teyakkuz halinde bulunması istendi. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek vatandaşların resmi duyuruları dikkate almaları çağrısında bulundu.