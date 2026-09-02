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Giriş Tarihi: 2.09.2026 05:30

Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de akrabası S.K. tarafından bıçaklanan F.K. ağır yaralandı. Yakalanıp gözaltına alınan olayın şüphelisi S.K., polis merkezine götürüldü.

DHA
Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Olay, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Bölükbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen S.K. ile F.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.K., S.K. tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakalanıp gözaltına alınan olayın şüphelisi S.K., polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

#KAYSERİ

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Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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