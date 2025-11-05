Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti

Bağlar ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde akraba oldukları belirtilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Necim Tilki hayatını kaybederken, H.T. de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.