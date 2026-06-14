Haberler Yaşam Haberleri Akrabaların kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:26

Akrabaların kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada İrfan Tamer hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Akrabaların kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 3 yaralı
  • ABONE OL

Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirtilen kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada İrfan Tamer ve oğlu Yusuf Tamer ile akrabaları Sinan Tamer ve oğlu Alperen Tamer yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İrfan Tamer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tedavilerinin ardından taburcu edilen Sinan Tamer ve Alperen Tamer ile kavgaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

#OSMANİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Akrabaların kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA