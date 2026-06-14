Akrabaların kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirtilen kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada İrfan Tamer ve oğlu Yusuf Tamer ile akrabaları Sinan Tamer ve oğlu Alperen Tamer yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İrfan Tamer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tedavilerinin ardından taburcu edilen Sinan Tamer ve Alperen Tamer ile kavgaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.