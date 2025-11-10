Akrabasının üzerinden iki kez araçla geçmişti: O katil hakim karşısına çıktı!

Bulunduğum yer ile onların bulunduğu ve kavga ettikleri yer arasında 20-25 metre mesafe bulunuyordu. Benim ve Cüneyt'in denetimi olduğundan oradan uzaklaşmak istedim. Ben araca binip tam oradan uzaklaşırken kavga ettiğini söylediğim şahıslar kavga ede ede arabanın sol tarafına doğru geldiler. Ben önce aracı öne doğru 5-10 metre kadar sürdüm. Bu sırada aracın ön sol tekerinin biraz havalanıp yere düştüğünü hissettim. Çalılıklar arasında tümsekler olduğu için üzerinden geçmiş olabileceğimi düşündüm. Daha sonra arabaya zarar vermeyeyim diyerek direksiyonu tam sağa kırdım biraz daha devam ettim. Daha sonra genişten alıp tam geri dönüş yaptım. Bunun sebebi şahısların kavga ettikleri yerde ağaç vardı. Bu sırada Mehmet'i sırt üstü yerde yatar vaziyette gördüm. Aracı hemen park alanına bırakıp Mehmet'in yanına koştum. Elini yüzünü ovalayıp 'iyimisin' dedim. Bu sırada bana baktı ancak cevap veremedi. Ağzından kan geliyordu. O sırada bayan bir şahıs gördüm, 'ambulans' diyerek bağırıyordu. Ben Mehmet'e çarptığımı görmedim. Başkası da olsa aynı durum olurdu. Beraatimi talep ediyorum. Ben arkadaşımı bilerek ve isteyerek neden öldüreyim? Kesinlikle kazaydı" dedi.