Haberler Yaşam Haberleri Akran dehşeti! 12 yaşındaki Hurşit Emre’nin çene kemiğini kırdılar
Giriş Tarihi: 24.05.2026 15:56 Son Güncelleme: 24.05.2026 15:59

Akran dehşeti! 12 yaşındaki Hurşit Emre’nin çene kemiğini kırdılar

Konya’da okul çıkışı 3 kişinin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Hurşit Emre Karagöz’ün çene kemiği 2 yerden kırıldı. Çenesine 6 vida takılan talihsiz çocuğun bir süre sıvı gıdalarla besleneceği öğrenildi. Baba Mustafa Karagöz, oğluna bunu yapanların cezasız kalmamasını istediklerini söyledi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Akran dehşeti! 12 yaşındaki Hurşit Emre’nin çene kemiğini kırdılar
  • ABONE OL

Akran dehşetini yeni adresi bu kez Konya oldu. Merkez Selçuklu ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayda, Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Hurşit Emre Karagöz, öğle saatlerinde okuldan çıkıp, eve gitmek üzere otobüs durağına gitti. Karagöz'ün yanına aynı okulda okuyan 3 çocuk geldi. Çocuklardan biri yumruklar atarak Karagöz'e saldırdı. Yaralanan çocuk çevredeki arkadaşları tarafından kurtarıldı. Arkadaşları tarafından evine götürülen Karagöz, babası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hurşit Emre Karagöz'ün yapılan tetkikler sonucunda çenesinde 2 farklı kırığın olduğu ve acil olarak ameliyat olması gerektiği belirtildi. Gerçekleştirilen ameliyatla Karagöz'ün çenesine 6 vida takılırken, çene altına metal plakalar yerleştirildiği öğrenildi. Talihsiz çocuğun yaklaşık 6 ay boyunca yalnızca sıvı gıdalarla besleneceği, ardından ikinci bir ameliyata alınacağı öğrenildi. Baba Mustafa Karagöz yaşananlara tepki gösterirken, saldırgandan şikayetçi olduklarını, bunu yapanların cezasız kalmamasını istediklerini söyledi. Olayla ilgili adli soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Akran dehşeti! 12 yaşındaki Hurşit Emre’nin çene kemiğini kırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA