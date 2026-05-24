Akran dehşeti! 12 yaşındaki Hurşit Emre’nin çene kemiğini kırdılar

Akran dehşetini yeni adresi bu kez Konya oldu. Merkez Selçuklu ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayda, Şehit Mustafa Çuhadar Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Hurşit Emre Karagöz, öğle saatlerinde okuldan çıkıp, eve gitmek üzere otobüs durağına gitti. Karagöz'ün yanına aynı okulda okuyan 3 çocuk geldi. Çocuklardan biri yumruklar atarak Karagöz'e saldırdı. Yaralanan çocuk çevredeki arkadaşları tarafından kurtarıldı. Arkadaşları tarafından evine götürülen Karagöz, babası tarafından hastaneye kaldırıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hurşit Emre Karagöz'ün yapılan tetkikler sonucunda çenesinde 2 farklı kırığın olduğu ve acil olarak ameliyat olması gerektiği belirtildi. Gerçekleştirilen ameliyatla Karagöz'ün çenesine 6 vida takılırken, çene altına metal plakalar yerleştirildiği öğrenildi. Talihsiz çocuğun yaklaşık 6 ay boyunca yalnızca sıvı gıdalarla besleneceği, ardından ikinci bir ameliyata alınacağı öğrenildi. Baba Mustafa Karagöz yaşananlara tepki gösterirken, saldırgandan şikayetçi olduklarını, bunu yapanların cezasız kalmamasını istediklerini söyledi. Olayla ilgili adli soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.