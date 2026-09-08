Akran dehşeti yüzünden yatağa mahkum kalan Murat’ın annesi: “Oğlumun hayatı, hayalleri yarım kaldı”

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz yıl 25 Eylül'de meydana gelen olayda, 'ayağa basma' meselesi yüzünden sınıf arkadaşı Y.C. tarafından öldüresiye dövülen ve beyin kanaması geçiren Murat Duha Yıldız'ın iki kez duran kalbi yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Ancak bir çok organında hasar oluşan Murat Duha, o günden beri vücudunu hareket ettiremiyor, konuşamıyor.
20 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Gözaltına alınan Y.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, hakkında 'çocuğa kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
ADALET YERİNİ BULSUN
Anne Çiğdem Yıldız, ailece mücadele ettiklerini belirterek, "Murat Duha'mın hayatı, hayalleri yarım kaldı. O artık yatağa mahkum bir hayat sürüyor. Göz teması bile kuramıyor. Bir çocuğun hayalleri, umutları ve geleceği böyle yarım bırakılmamalıydı. Bir annenin evladını eskisi gibi göremememin bir ailenin her gün aynı acıyla uyanmasının karşılığı olamaz. Murat Duha'm için adalet istiyoruz. 10 Eylül'de duruşmamız var. Mahkemenin beklediği Adli Tıp raporu da geldi. Murat Duha'yı unutmayalım, susmayalım. Ben adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.