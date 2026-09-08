Haberler Yaşam Haberleri Akran dehşeti yüzünden yatağa mahkum kalan Murat’ın annesi: “Oğlumun hayatı, hayalleri yarım kaldı”
Giriş Tarihi: 8.09.2026 17:50

Akran dehşeti yüzünden yatağa mahkum kalan Murat’ın annesi: “Oğlumun hayatı, hayalleri yarım kaldı”

Çanakkale'de 1 yıl önce okulda ayağa basma meselesinden sınıf arkadaşı Y.C. (14) tarafından öldüresiye dövülen ve beyin kanaması geçiren Murat Duha Yıldız (14) konuşamıyor, hareket edemiyor. Yatağa mahkum bir şekilde hayatını sürdüren Murat Duha’nın ailesi adalet istiyor. Anne Çiğdem Yıldız, “Bir annenin evladını eskisi gibi göremememin bir ailenin her gün aynı acıyla uyanmasının karşılığı olamaz. Murat Duha’nın hayatı, hayalleri yarım kaldı. Onu böyle gördükçe kahroluyorum. 10 Eylül’de duruşmamız var. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi.

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Akran dehşeti yüzünden yatağa mahkum kalan Murat’ın annesi: Oğlumun hayatı, hayalleri yarım kaldı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçtiğimiz yıl 25 Eylül'de meydana gelen olayda, 'ayağa basma' meselesi yüzünden sınıf arkadaşı Y.C. tarafından öldüresiye dövülen ve beyin kanaması geçiren Murat Duha Yıldız'ın iki kez duran kalbi yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Ancak bir çok organında hasar oluşan Murat Duha, o günden beri vücudunu hareket ettiremiyor, konuşamıyor.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Gözaltına alınan Y.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, hakkında 'çocuğa kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ GÖRDÜ

Olaydan sonra Zonguldak'a taşınan aile, kök hücre tedavisi için umutlanmış, İstanbul'a gitmiş, buradaki özel bir hastanede Murat Duha'ya 5 doz kök hücre tedavisi uygulamıştı. Tedavinin işe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek.

ADALET YERİNİ BULSUN

Anne Çiğdem Yıldız, ailece mücadele ettiklerini belirterek, "Murat Duha'mın hayatı, hayalleri yarım kaldı. O artık yatağa mahkum bir hayat sürüyor. Göz teması bile kuramıyor. Bir çocuğun hayalleri, umutları ve geleceği böyle yarım bırakılmamalıydı. Bir annenin evladını eskisi gibi göremememin bir ailenin her gün aynı acıyla uyanmasının karşılığı olamaz. Murat Duha'm için adalet istiyoruz. 10 Eylül'de duruşmamız var. Mahkemenin beklediği Adli Tıp raporu da geldi. Murat Duha'yı unutmayalım, susmayalım. Ben adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ÇANAKKALE

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Akran dehşeti yüzünden yatağa mahkum kalan Murat’ın annesi: “Oğlumun hayatı, hayalleri yarım kaldı”
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