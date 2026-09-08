Akran dehşeti yüzünden yatağa mahkum kalan Murat’ın annesi: “Oğlumun hayatı, hayalleri yarım kaldı”

ADALET YERİNİ BULSUN

Anne Çiğdem Yıldız, ailece mücadele ettiklerini belirterek, "Murat Duha'mın hayatı, hayalleri yarım kaldı. O artık yatağa mahkum bir hayat sürüyor. Göz teması bile kuramıyor. Bir çocuğun hayalleri, umutları ve geleceği böyle yarım bırakılmamalıydı. Bir annenin evladını eskisi gibi göremememin bir ailenin her gün aynı acıyla uyanmasının karşılığı olamaz. Murat Duha'm için adalet istiyoruz. 10 Eylül'de duruşmamız var. Mahkemenin beklediği Adli Tıp raporu da geldi. Murat Duha'yı unutmayalım, susmayalım. Ben adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör