Akran dehşetinden sonra kök hücre tedavisi gören Murat’tan iyi haber: Göz teması kurmaya başladı

Çanakkale'de sınıf arkadaşı Y.C. (14) tarafından öldüresiye dövülüp beyin kanaması geçiren Murat Duha Yıldız (14), kök hücre tedavisiyle göz teması kurmaya başladı. Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül'de, ayağa basma meselesi yüzünden sınıf arkadaşı Y.C. tarafından dövülerek beyin kanaması geçiren Yıldız'ın iki kez duran kalbi, yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. SABAH, birçok organında hasar oluşan Murat Duha'nın, vücudunu hareket ettirebilmesi ve konuşabilmesi için kök hücre tedavisinin bir umut olduğunu gündeme getirmişti.

Murat Duha, Zonguldak'tan İstanbul'daki özel hastaneye giderek 5 doz kök hücre tedavisi aldı. Oğlunun aldığı tedaviyle göz teması kurmaya başladığını belirten anne Çiğdem Yıldız, "Faydasının zamanla ortaya çıkacağı söylendi. Şu an yalnızca göz teması kurmaya başladı. İnşallah zamanla daha çok etkisini göreceğiz. Konuşamıyor ve hareket edemiyor. Fiziki tedavi almaya devam ediyor. Kızımla birlikte 24 saat boyunca başında nöbet tutuyoruz" dedi.





'ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM'

Oğluna bunu yapan şüphelinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini belirten Yıldız, "Acıktığında 'Anne ben acıktım' bile diyemiyor, mamayla besliyorum. Ancak bunu oğluma yapan çocuk, konuşup yemek yiyebiliyor, istediği gibi hareket edebiliyor. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Onları şiddetten, nefret dilinden uzak tutalım. Başka çocuklar bu hale gelmesin, başka anne-babalar ağlamasın" ifadelerini kullandı.