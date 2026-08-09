Akran katiline ödül gibi ceza

Aksaray
'da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik'i sokak ortasında bıçaklayarak öldüren R.T. (16) 'çocuğu kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' indirimi ile 16 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. 10 Mart'ta Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Mustafa Yağız Edik, kuzenini rahatsız ettiği gerekçesiyle konuşmaya gittiği akranı R.T. tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan katil zanlısı R.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca R.T. hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme son savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, R.T'yi 'çocuğu kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'İyi hal' indirimi uygulanan R.T'nin cezası 16 yıl 11 aya düşürüldü.