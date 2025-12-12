Akran kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki A.H. yaşamını yitirirken, H.M. (15) ise yaralandı. Karabağlar ilçesi Adnan Kahveci Parkı'nda H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.H.Ş., bıçakla H.M. ve A.H'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.H. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.M.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.