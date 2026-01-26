Akran şiddeti 13 yaşındaki Hasan Berat’ın futbolcu olma hayalini bitirdi: Aynı yaştaki arkadaşı başına taşla vurdu!

Geçtiğimiz 8 Aralık'ta merkez Meram ilçesinde yaşanan olayda, Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı, aynı okuldan arkadaşı olan ve kendisi gibi 8'inci sınıfa giden T.F. ile birlikte futbol antrenmanına gitmiş, antrenman çıkışı T.F., Güldağı'nın bacağına taş atmış, canı yanan Güldağı ise 'Ne yapıyorsun?' diye bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine T.F. yerden aldığı taşla Güldağı'nın kafasına vurup, ağır şekilde yaralamıştı. Yoğun bakıma alınan talihsiz çocuğun parçalanan kafatası kemiği titanyum parçalarıyla yeniden oluşturulmuş, beyin zarında da yırtılma olduğu tespit edilmişti. Olay sonrası tutuklanıp, 6 gün sonra tahliye edilen T.F'nin 'baba tahliye' paylaşımı tepki çekmiş, soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşılması ve suç vasfının değişmesi üzerine yeniden gözaltına alınan T.F. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 Aralık'ta bir kez daha tutuklanmıştı. T.F. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yaşının da küçük olması nedeniyle 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. Ancak kanunda T.F'nin alacağı maksimum ceza ise 7 yıl olarak belirtiliyor.

EPİLEPSİ KRİZLERİ GEÇİRİYOR

Bu sene LGS'ye girecek olan Hasan Berat Güldağı yaşadığı dehşetin ardından okula gidemiyor. Tedavileri süren Hasan Berat'ın aldığı fizik tedavilerle birlikte kolunda ve bacağındaki hareket kısıtlılığının giderek iyileştiği belirtildi. Ancak beynine aldığı sert darbe nedeniyle epilepsi rahatsızlığına yakalandığı ve ara ara krizler geçirdiği öğrenildi.

BU ŞİDDET OLAYLARI ARTIK SON BULSUN

Sürekli akran şiddeti haberleri gördüklerini ve bunun kendilerini çok üzdüğünü belirten baba Taha Yasin Güldağı, "Oğlumun kontrolleri devam ediyor. Daha önce hiç yaşamadığımız epilepsi krizleri geçiriyor. Birkaç kez hastaneye gitmek durumunda kaldık. Bu konuda rapor çıkartılacak. Onun dışında aldığımız fizik tedavilerle her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Psikolojik olarak yaşadıklarını atlatmaya çalışıyor. Okula gidemiyor. Hem okulu hem de arkadaşlarını çok özledi. Her akran şiddeti olayında içimiz kan ağlıyor. Hasan Berat'ta bu haberleri gördükçe kendi yaşadığı olayı hatırlıyor. Gençlerimiz neden bu kadar şiddete merak sarıyor bunların araştırılmasını, çözüm bulmasını istiyoruz. Dün bizim canımız yandı, daha yeni İstanbul'da Atlas Çağlayan evladımız katledildi. Artık bu şiddet olayları son bulsun. Bu tür olayları gördükçe içimiz kan ağlıyor. Cezalar arttırılsın ki bir daha böyle olaylar yaşanmasın" dedi.

FUTBOLCU OLMA HAYALİM BİTTİ

Hasan Berat ise, "Bu olay futbolcu olma hayalimi bitirdi. Çünkü başıma darbe almama gerekiyor. Bunun yanında epilepsi krizlerim oluyor. Artık top oynayamam. Benim canım yandı başkalarını canı yanmasın" diye konuştu.

Tutuklanan T.F.