Akran şiddeti komalık etti

Konya'da futbol antrenmanı sonrası okul arkadaşının başına taşla vurduğu 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı'nın parçalanan kafatası titanyum parçaları ile yeniden oluşturuldu. Beyin zarı hasar gören ve kolunda da kitlenmeler oluşan Hasan Berat'ta kalıcı hasar riski var. 6 gün tutuklu kalan arkadaşı ise cezaevi çıkışı sosyal medya hesabından 'Baba tahliye' paylaşımı yaptı. Her geçen gün artan akran şiddetinin son kurbanı, Konya'da yaşayan 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı oldu.

Meram ilçesindeki Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat, geçen 8 Aralık'ta okul arkadaşı olan ve kendisi gibi 8'inci sınıfa giden T.F. (13) ile birlikte futbol antrenmanına gitti. Antrenman çıkışı iddiaya göre T.F., Hasan Berat'ın bacağına taş attı. Canı yanan Hasan Berat tepki gösterince de yerden aldığı taşla kafasına vurup olay yerinden kaçtı. Kafasında derin bir yarık oluşan Hasan Berat, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz çocuk burada yoğun bakıma alındı. Hasan Berat'ın kırılan kafatası titanyum parçalarıyla yeniden oluşturuldu. Beyin zarında yırtılma, kolunda da kilitlenmeler olan Hasan Berat, kalıcı hasar ortaya çıkabilme riski nedeniyle gözlem altında tutulmaya devam ediyor.

'BABA TAHLİYE' PAYLAŞIMI

Yaşanan olay sonrası Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve 9 Aralık'ta tutuklanan T.F. 15 Aralık'ta ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. T.F.'nin tahliye olduktan sonra sosyal medya hesabından 'Baba tahliye' sözleriyle paylaşım yapması ise dikkat çekti. Yaşadığı dehşeti anlatan Hasan Berat, "Antrenman sonrası eve yürürken, T.F. arkamdan taş attı. Taş ayağıma gelince 'Ne yapıyorsun?' dedim. Bunun üzerine yerden aldığı büyük bir taşı kafama vurdu. Kafamda büyük bir yarık oluştu ve canım çok yandı" dedi. T.F. ise ifadesinde önce Hasan Berat'ın kendisine taş attığını öne sürerek, "Ben de kendisini savunmak amacıyla aynı taşı Hasan Berat'a doğru attım. Ancak başını eğdi. Bu nedenle taş başına isabet etti. Kasıtlı olarak kafasına atmadım" dedi.