Akran zorbalığı kurbanı Murat’ın umudu ‘kök hücre’

Çanakkale'de ayağına bastığı için sınıf arkadaşı Y.C. (14) tarafından öldüresiye dövülen ve beyin kanaması geçiren Murat Duha Yıldız'ın (14) tedavisi Zonguldak'ta sürüyor. Beyni oksijensiz kaldığı için beyin hücrelerinde hasar oluşan ve felç kalan oğlunun kök hücre tedavisi ile yürüyebilme şansı olduğunu belirten anne Çiğdem Yıldız, "Özellikle ilk 6 ay tedaviye başlanması önemliymiş. Oğlumun yeniden ayağa kalkabilmesi için bu tedaviyi yaptırmak istiyoruz. Oğlumun eskisi gibi yürümesi, yeniden bize gülmesini, konuşmasını istiyoruz" dedi. Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül'de meydana gelen olaydan sonra karnına takılan tüple beslenebilen Murat, konuşamaz ve yürüyemez hale geldi. Olayın ardından Yıldız ailesi Çanakkale'den memleketleri Zonguldak'a döndü.

KÖK HÜCRE UMUDU

SABAH'a konuşan anne Çiğdem Yıldız, "Doktorlar özellikle ilk 6 ay içerisinde kök hücre tedavisine başlanılmasının önemli olduğunu söyledi. Biz de bu tedaviyi yaptırmak istiyoruz. 8 seanstan oluşan bir tedavinin her seansının 250 bin TL olduğu söyleniyor. İmkânlarımız ve hayırseverlerin desteğiyle bu tedaviyi yaptırmak istiyoruz " dedi.





LÜTFEN İYİ ÇOCUKLAR YETİŞTİRİN

Talihsiz gencin doktoru Prof. Dr. Gonca Handan Şahan Üstündağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla akran zorbalığına isyan ederek "14 yaşında boylu boslu bir çocuk, bu tüpten beslenecek artık. Ben akran zorbalığı demiyorum; canavar zorbalığı diyorum. Lütfen iyi çocuklar, iyi insanlar yetiştirin" ifadelerini kullanmıştı.