Akran zorbalığına caydırıcı ceza

İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz yıl 23 Temmuz günü genç kızlar arasında yaşanan erkek arkadaş krizi dava konusu oldu. İddiaya göre olay günü Öykü Ş. (17), Eylül Ada G.'nin (20) erkek arkadaşına sosyal medyadan mesaj atmıştı. Buna sinirlenen Eylül Ada G, arkadaşları Sıla D. ve Helin B'yi de yanına alarak hesap sormak için o sırada kuaförde olan kızın yanına gittiler. 3 kız arkadaş, Öykü Ş'yi zorla kuaförden çıkarıp boş bir araziye götürerek kabusu yaşattılar. Öykü, söz konusu kişiye mesaj atmadığını söylese de kimse ona inanmadı.Eylül ve arkadaşları yaşıtları olan kızı saatlerce tekme tokat dövdüler. Ardından da kızın telefonunu kırıp cebindeki cebindeki son 200 lirasını aldılar. Öykü Ş. durumu ailesine anlatınca şikayetçi olmaya karar verdiler. İfadesi alınan şüpheli Eylül Ada G. konuşma sırasında sinirlenerek vurduğunu, itişme esnasında telefonun ve paranın düştüğünü ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Diğer şüpheliler Helin B. ve Sıla D.'de aynı şekilde suçlamaları reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı tarafından başlatılan soruşturma dosyasına olay anına ait çekilmiş video eklendi. Bu görüntüde Öykü'nün darp edildiği görülüyor, alınan ATK raporunda ise basit şekilde yaralandığı yer alıyordu. Delillerin toplanmasıyla hazırlanan iddianamede suçu birlik içerisinde işledikleri belirtilen Eylül Ada G., Sıla D. ve Helin B. sanık olarak yer aldı. Şüphelilerin Öykü Ş.'ye yönelik işledikleri "Birden fazla kişiyle gece vakti yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. Şüphelileri iddianamenin kabul edildiği Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.