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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Akran zorbalığına karşı farkındalık artırılacak

Okullarda büyük bir problem haline gelmeye başlayan akran zorbalığının önüne geçebilmek için MEB önemli bir adım attı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Akran zorbalığına karşı farkındalık artırılacak
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından akran zorbalığı konusunda okullarda eğitim gören tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için 4 adet program tasarlandı. Öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirici sunum, afiş, broşür içerikleri, hikâye kitapları oluşturuldu.

ROLLERİ TANIYACAKLAR
Okul öncesi öğrencilerine ait programda, öğrencilerin, akran zorbalığı kavramını ve akran zorbalığında bulunan rolleri tanıması, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin neler hissettiğinin farkına varması, akran zorbalığı ile arkadaşları arasında yaşanan anlaşmazlıkları ayırt etmesi, zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan çocukların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını öğrenmesi gibi konu başlıkları hikâye sunumlarıyla anlatılacak.

FARKI AYIRT EDECEKLER
İlkokul öğrencilerinin akran zorbalığı ile saldırgan davranışlar arasındaki farkı anlaması ve öğrencilerin akran zorbalığı olan ve olmayan davranışları ayırt etmesi yönünde dersler işlenecek. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin akran zorbalığıyla ilgili empati kurma, zorbalığa karşı koyma konusunda bilinçlerini artırmaya yönelik uygulamalar ele alınacak. Tüm bunlara ek olarak, psikoeğitim programları düzenlenecek.

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Akran zorbalığına karşı farkındalık artırılacak
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