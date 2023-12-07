Akran zorbalığına karşı farkındalık artırılacak

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından akran zorbalığı konusunda okullarda eğitim gören tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için 4 adet program tasarlandı. Öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirici sunum, afiş, broşür içerikleri, hikâye kitapları oluşturuldu.Okul öncesi öğrencilerine ait programda, öğrencilerin, akran zorbalığı kavramını ve akran zorbalığında bulunan rolleri tanıması, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin neler hissettiğinin farkına varması, akran zorbalığı ile arkadaşları arasında yaşanan anlaşmazlıkları ayırt etmesi, zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan çocukların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını öğrenmesi gibi konu başlıkları hikâye sunumlarıyla anlatılacak.İlkokul öğrencilerinin akran zorbalığı ile saldırgan davranışlar arasındaki farkı anlaması ve öğrencilerin akran zorbalığı olan ve olmayan davranışları ayırt etmesi yönünde dersler işlenecek. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin akran zorbalığıyla ilgili empati kurma, zorbalığa karşı koyma konusunda bilinçlerini artırmaya yönelik uygulamalar ele alınacak. Tüm bunlara ek olarak, psikoeğitim programları düzenlenecek.