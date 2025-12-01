Akran zorbalığına karşı seferberlik

Türkiye'de çocukların yüzde 13,8'inin akran zorbalığına maruz kaldığını ortaya koyan verilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları 2025 yılı boyunca kapsamlı bir mücadele başlattı. Fiziksel, sözel ve dijital zorbalığa karşı yürütülen çalışma; eğitimden danışmanlığa, mobil uygulamadan psikososyal destek programlarına kadar geniş bir alanda hayata geçirildi. Bu kapsamda;81 ilde 9 bin 504 çocuğa 139 eğitim programı düzenlendi.107 bin 306 kişiye 14 bin 326 danışmanlık hizmeti verildi.6 milyon 393 bin 853 öğrenci, 60 bin 605 öğretmen ve 338 bin 590 veliye mücadele yolu gösterildi.Zorbalık yapan ve maruz kalan çocuklara psikoeğitim programları uygulanmaya başlandı.