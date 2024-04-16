Akrep yedi hayatını kaybetti

Hollanda'dan 3 yıl önce memleketi Kayseri'ye kesin dönüş yapan Bilal Yiğit (56), Hasancık Köyü'nde dağa kurduğu çadırda yaşamaya başladı. Sık uzun gezilere çıkan Bilal Yiğit, son gezisi öncesi 2 akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e oradan da Gürcistan'a gitmeyi planlayan Yiğit, yolda hayatını kaybetti.Hollanda'dan kesin dönüş yaptıktan sonra Kayseri'deki baba ocağı Kocasinan ilçesi Hasancık Köyü'ne yerleşen Bilal Yiğit, dağa kurduğu çadırında yaşamaya başladı. Sık sık İran ve Gürcistan'a gezilere giden Yiğit, Gürcistan'a gitmek için Kayseri'den Artvin otobüsüne bindi. Psikolojik sorunlar da yaşayan Bilal Yiğit, yolculuğa çıkmadan önce, dağda iki akrep yedi. Otobüs Samsun'a ulaştığında fenalaşan Bilal Yiğit, otobüstekilere iki akrep yediğini söyledi.Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.