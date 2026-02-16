Akşam saatlerinde toz taşımalı yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 89’a çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yağan toz taşımalı yağmurla birlikte arttı. Yoğunluk haritası verilerine göre akşam saat 18.30 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda yüzde 85, İstanbul genelinde ise yüzde 89 oldu. Kentteki ana arterlerde trafik yer yer durma noktasına geldi. D-100 Göztepe mevkiinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadarki kesimde de trafik ağır ilerledi.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında trafik yoğunluğu gözlenirken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerledi.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu çift yönlü etkili olurken, kara yolunun Avcılar mevkisinde de her iki yönde araç yoğunluğu yaşandı. Yenibosna D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında yaşanan çift yönlü trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı.

Kadıköy-Pendik ve Üsküdar-Beykoz sahil yollarında da her iki yönde yoğunluk gözlenirken TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu, Çamlıca Gişeleri ile Altunizade'den başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda yoğunluk yaşandı.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik, Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'na kadar bazı noktalarda etkili oldu. Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşandı. CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak kaydedildi.