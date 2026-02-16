İstanbul’u fırtına vurdu! Çatılar ve bina kaplamaları uçtu...

Türkiye, Libya üzerinden gelen lodosla birlikte yalancı baharın etkisini kısa sürede olsa yaşadı. İstanbul'da, uzun süredir etkili olan soğuk havanın ardından akşam saatlerinde sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahiller ve parklarda vakit geçirdi. İstanbul'da gün içinde sıcaklık 23 dereceye kadar çıkarken beklenen fırtına, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri devrildi. Silivri'de ise lodos nedeniyle denizde oluşan dev dalgaların boyu mendirekleri aştı.

VALİLİK FIRTINA UYARISINDA BULUNDU

Ancak İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 kilometre/saat) beklendiği belirtildi. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLDU

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri ise devrildi. Arnavutköy'de ise inşaat halindeki binada bulunan tuğlalar sokağa döküldü. Düşen tuğlalar nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu. Ayrıca bir binanın önünde bulunan ahşap dolap, rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

FIRTINA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA ETKİLİ OLDU

Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına, İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SİLİVRİ'DE DALGALAR MENDİREKLERİ AŞTI

Fırtına Marmara Denizi'nde de etkili oldu. Silivri'de lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı. Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken, bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

YOLCULAR REKLAM PANOLARINA TUTUNDU

İstanbul Havalimanı'nda da etkili olan fırtına nedeniyle yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

ÇATILAR ARAÇLARIN ÜSTÜNE UÇTU

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi. Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü. Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda 3 araç hasar görürken, yol ulaşıma kapandı. Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da fırtına etkisini sürdürüyor.