Akşam trafiği İstanbulluları bunalttı! Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89’a çıktı

İstanbul'da haftanın son iş günü olan Cuma akşamında etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu her iki yönde çift yönlü yaşandı. Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileriyle ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafikte çift yönlü yoğunluk gözlendi.

TEM Otoyolu Hasdal, Seyrantepe bölgesinden başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürdü. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğun seyretti. Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girişlerde araçlar güçlükle ilerledi. D-100 kara yolunda Ataşehir'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğunluk yaşanırken, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar hafif yoğunluk gözlendi. TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafiğin yoğun olduğu görülürken, Şile Otoyolu, Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk yaşandı.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görüldü.Akşam saatlerinden itibaren kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89'a ulaştı.