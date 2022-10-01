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Giriş Tarihi: 1.10.2022 14:12 Son Güncelleme: 1.10.2022 14:13

Aksaray Kayseri Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kayseri Aksaray Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aksaray Kayseri arası kaç km sorusu iki şehir arasında seyahat etmek isteyenler için önemli bir konudur. Araba ile ve uçakla iki şehir arasındaki ulaşım süresi birbirinden farklılık gösterebilir. Aksaray Kayseri arası kaç kilometre sorusu bu bakımdan merak edilen bir konudur. Özel araçla, uçakla, otobüsle Kayseri Aksaray arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Aksaray Kayseri Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kayseri Aksaray Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aksaray Kayseri arası kaç km sorusu ulaşım şekline göre farklılık gösterebilir. Karayolu ve havayolu mesafeleri her zaman birbirinden farklıdır. Kayseri Aksaray arası kaç kilometre sorusu yanında bu iki şehir arasındaki ulaşım süresi de seyahat etmek isteyenler için merak edilen bir konudur. Özel araçla, uçakla, otobüsle Kayseri Aksaray arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Aksaray Kayseri Arası Kaç Kilometre?

Kayseri İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Aksaray da yine İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir şehirdir. Bu bakımdan aralarında çok fazla mesafe bulunduğu söylenemez. Mesafeler karayolu ve havayoluna göre farklılık gösterebilir.

Aksaray Kayseri arası yaklaşık olarak karayolunda 156 km'dir. Bu mesafe de havayolu için ölçüldüğünde yaklaşık olarak 133 km'dir. Her iki ulaşım şeklinde de mesafeler farklılık gösterebilmektedir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kayseri Aksaray Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aksaray ve Kayseri arasında seyahat edecek olan kişiler için yolculuk süresi de ulaşım şekillerine göre farklılık gösterir. Ulaşım süreleri şu şekildedir:

  • Özel araç ile seyahat 2 saat
  • Otobüs ile seyahat 3 saat
  • Uçak ile seyahat 40 dakika

Sürer. Bu süreçte dizel araç ile yaklaşık olarak 9 litre yakıt harcanır. Benzinli araç ile 13 litre benzin kullanmanız gerekir.

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Aksaray Kayseri Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kayseri Aksaray Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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