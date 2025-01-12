Aksaray Tribünleri Melisa’dan soruluyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik mücadelesi veren Motolux 68 Aksarayspor'un ilginç bir tribün lideri var. Yıllarca hem deplasmanda hem de iç sahada oynadığı maçlarda takımına büyük destek veren Melisa Çıtak (20), artık kadınların daha çok futbolun içerisinde olması gerektiğini belirterek, kadın taraftar grubu 68 BadFellas Girls'i kurdu.

Çıtak, "Futbolun sadece erkeklere ait olmadığını, kadınların da bu tutkuya bağlılığını ve gücünü gösterecek bir adım attık. 68 BadFellas Girls olarak, yüreğimizdeki renkleri, ruhumuzu ve gücümüzü birleştirerek yeni bir taraftar grubu kurduk. Amacımız, maçlarda takımımızı desteklemekle sınırlı kalmamak, hayatın her alanında kadın dayanışmasını ve gücünü yansıtmak" dedi. Futbol, bir tutku, bir kültür, bir yaşam tarzıdır. 68 BadFellas Girls olarak, bu yolculukta yan yana, omuz omuza, en yüksek sesle takımımıza ve birbirimize destek olacağız.