Aksaray’da 2 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı!

"ÇAKMAKLA OYNUYORMUŞ"

Yangını fark ederek binaya girip evde bulunanların dışarı çıkarılmasını yardım eden Nuran Kale, "Arabayla geçerken gördük, abi gelince beraber girdik. Çakmakla oynuyormuş. Minik olduğu için çakmağı almış, yatak odasını tutuşturmuş. Abi ile birlikte girdik içeri, hepsi iyi Allah'a şükür" dedi.