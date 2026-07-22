Aksaray’da akılalmaz olay! Eşi kapıyı açmayınca çatıdan sarkıp eve girmeye çalıştı: Genç adam metrelerce yüksekten düştü!

GENÇ ADAM DENGESİNİ KAYBEDEREK BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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