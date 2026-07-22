Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da akılalmaz olay! Eşi kapıyı açmayınca çatıdan sarkıp eve girmeye çalıştı: Genç adam metrelerce yüksekten düştü!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 12:34

Aksaray’da akılalmaz olay! Eşi kapıyı açmayınca çatıdan sarkıp eve girmeye çalıştı: Genç adam metrelerce yüksekten düştü!

Aksaray’da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Tartıştığı eşi kapıyı açmayınca çatıdan sarkıp eve girmeye çalışan genç adam, 3’üncü kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Hasan Ö. hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Aksaray’da akılalmaz olay! Eşi kapıyı açmayınca çatıdan sarkıp eve girmeye çalıştı: Genç adam metrelerce yüksekten düştü!
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Olay, dün saat 23.00 sıralarından Kılıçaslan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. 3'üncü katta oturan Hasan Ö.'yü eşi eve almadı. Tartışmayı duyan komşuları, polise haber verdi. Hasan Ö. çatıya çıkarken, adrese polise ekipleri geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ ŞİŞME YATAK AÇMAK İSTEDİ

Hasan Ö.'nün çatıdan eve girmeye çalıştığını gören ekipler, düşme ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şişme yatak açmak istedi.

GENÇ ADAM DENGESİNİ KAYBEDEREK BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY

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Aksaray’da akılalmaz olay! Eşi kapıyı açmayınca çatıdan sarkıp eve girmeye çalıştı: Genç adam metrelerce yüksekten düştü!
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