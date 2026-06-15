Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da akılalmaz olay! Otomobilde başlayan tartışma saldırıya dönüştü: Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:57

Aksaray’da akılalmaz olay! Otomobilde başlayan tartışma saldırıya dönüştü: Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı!

Aksaray’da meydana gelen olayda 18 yaşındaki Zübeyir Ç. ile Mehmet Altınbaş otomobilde tartışmaya başladı. Tansiyonun yükseldiği kavgada Zübeyir Ç., Mehmet Altınbaş’ı bacağından bıçaklayarak kanlar içinde bıraktı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Aksaray’da akılalmaz olay! Otomobilde başlayan tartışma saldırıya dönüştü: Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı!
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Olay, saat 01.30 sıralarında Eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Mehmet Altınbaş ile arkadaşı Zübeyir Ç. arasında otomobilde otururken belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BÜYÜYEN TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Zübeyir Ç., bıçakla Altınbaş'ı sağ bacağından yaraladı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Altınbaş, kanlar içinde kalırken, Zübeyir Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Altınbaş, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheli Zübeyir Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY #BIÇAKLI SALDIRI

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Aksaray’da akılalmaz olay! Otomobilde başlayan tartışma saldırıya dönüştü: Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı!
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