Aksaray’da akılalmaz olay! Otomobilde başlayan tartışma saldırıya dönüştü: Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı!

Olay, saat 01.30 sıralarında Eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Mehmet Altınbaş ile arkadaşı Zübeyir Ç. arasında otomobilde otururken belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
BÜYÜYEN TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Zübeyir Ç., bıçakla Altınbaş'ı sağ bacağından yaraladı.
ŞÜPHELİ KAÇTI
Altınbaş, kanlar içinde kalırken, Zübeyir Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Altınbaş, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheli Zübeyir Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.