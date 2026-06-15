Aksaray’da akılalmaz olay! Otomobilde başlayan tartışma saldırıya dönüştü: Arkadaşını bıçaklayıp kaçtı!

ŞÜPHELİ KAÇTI

Altınbaş, kanlar içinde kalırken, Zübeyir Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Altınbaş, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheli Zübeyir Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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