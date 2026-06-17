Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da akılalmaz olay! Polis çevirmesine takılan sürücünün savunması şaşkınlık yarattı: Ben yaptım siz yapmayın!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:13

Aksaray’da akılalmaz olay! Polis çevirmesine takılan sürücünün savunması şaşkınlık yarattı: Ben yaptım siz yapmayın!

Aksaray’da meydana gelen polis çevirmesinde genç sürücünün açıklamaları hem polis ekiplerini hem de gazetecileri hayrete düşürdü. Aracına yaptığı abartı ışıklandırma yapan sürücü, üslubuyla şaşırttı. Genç sürücü, "Yanlış yapıyorsak yapacak bir şey yok, cezasını alıp susacağız" dedi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Aksaray’da akılalmaz olay! Polis çevirmesine takılan sürücünün savunması şaşkınlık yarattı: Ben yaptım siz yapmayın!
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Olay, Tacin Mahallesi otogar yan yolda yaşandı. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçilerle uygulama yapan Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden abartı ışık ile donatılmış 68 ABD 498 plakalı otomobili durdurdu.

IŞIKLANDIRMADAN CEZA YAZILDI

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Fatih K. (26) isimli sürücünün aracında inceleme yapan trafik ekipleri ışıkların araç orijinali dışında yapıldığını tespit ederek sürücüye 5 bin 600 lira para cezası kesti.

ÜSLUBU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sakin tavırları ve üslubuyla hem polis memurlarını hem de gazetecileri şaşırtan sürücü, "Gayet iyi bir uygulama, çok güzel bir yere atılmış uygulama. Bizim de aracımız belli. Cam filmimiz vardı söktük, ışıklandırmadan bir cezamız yazıldı. Yanlış yapıyorsak yapacak bir şey yok, cezasını alıp susacağız. Yapmayın yani böyle şeyler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. İnsanların da yapmaması gerekiyor. Bizde orijinaline çevireceğiz, pişmanım" dedi. İşlemlerin ardından sürücü noktadan gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY

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