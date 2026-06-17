Aksaray’da akılalmaz olay! Polis çevirmesine takılan sürücünün savunması şaşkınlık yarattı: Ben yaptım siz yapmayın!

ÜSLUBU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Sakin tavırları ve üslubuyla hem polis memurlarını hem de gazetecileri şaşırtan sürücü, "Gayet iyi bir uygulama, çok güzel bir yere atılmış uygulama. Bizim de aracımız belli. Cam filmimiz vardı söktük, ışıklandırmadan bir cezamız yazıldı. Yanlış yapıyorsak yapacak bir şey yok, cezasını alıp susacağız. Yapmayın yani böyle şeyler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. İnsanların da yapmaması gerekiyor. Bizde orijinaline çevireceğiz, pişmanım" dedi. İşlemlerin ardından sürücü noktadan gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör