Aksaray’da alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 kişi hayatını kaybetti!

Bir süre yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu şüphelinin Osman B. olduğunu belirleyen ekipler şahsı Aksaray merkezdeki ikametine yaptığı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı tahkikat sürüyor.

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