Aksaray’da arkadaş dehşeti! Tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı!

Olay, gece yarısı Hasas Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki İ.Ç., ismini bilmediğini iddia ettiği arkadaşıyla bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce kimliği henüz belirlenemeyen kişi, İ.Ç.'yi sırtından bıçakladı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Mahalle sakinlerinin kavga seslerini duyup 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.