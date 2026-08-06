Aksaray’da arkadaş dehşeti! Tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Mahalle sakinlerinin kavga seslerini duyup 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.