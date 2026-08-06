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Giriş Tarihi: 6.08.2026 16:51

Aksaray’da arkadaş dehşeti! Tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı!

Aksaray'da ismini bilmediğini iddia ettiği arkadaşıyla bir konu nedeniyle tartışmaya başlayan 17 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı. Kavgaya dönüşen olayda genç çocuk sırtından bıçaklanarak yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Aksaray’da arkadaş dehşeti! Tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı!
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Olay, gece yarısı Hasas Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki İ.Ç., ismini bilmediğini iddia ettiği arkadaşıyla bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce kimliği henüz belirlenemeyen kişi, İ.Ç.'yi sırtından bıçakladı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Mahalle sakinlerinin kavga seslerini duyup 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY

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Aksaray’da arkadaş dehşeti! Tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki genç sırtından bıçaklandı!
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