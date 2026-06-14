Aksaray’da falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip kopardı! 3 gözaltı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Faruk Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi. Ömer Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör