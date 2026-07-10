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Giriş Tarihi: 10.07.2026 19:45

Düğün dönüşü katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir’deki yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Kayseri’ye dönmek için yola çıkan Gündüz ailesinin bulunduğu hafif ticari araç, Aksaray’da kontrolden çıkarak devrildi. Kazada anne baba ve oğulları hayatını kaybederken, ailenin en küçük oğlu ise ağır yaralı kurtuldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Düğün dönüşü katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. İzmir'de katıldıkları düğünü ardından yola çıkan Gündüz ailesinin bulunduğu Emir Gündüz (25) idaresindeki hafif ticari araç, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Emir Gündüz ile annesi Çiğdem Gündüz (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Adem Gündüz (55) ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada araçta sıkışan ve ekipler tarafından çıkarılan Bedirhan Gündüz (18), ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Emir, Adem ve Çiğdem Gündüz'ün cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderilecek. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#AKSARAY

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Düğün dönüşü katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
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