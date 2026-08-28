Aksaray’da feci kaza! Minibüs ağaca ok gibi saplandı: Yaralılar var!

6 KİŞİ YARALANDI

Refüjdeki reklam tabelasıyla iki ağaca çarparak durabilen minibüsün sürücüsü ve yolcu konumundaki işçilerden Recep T. (23), Hasan Ö. (32), Aslı M. (45), Salih K. (50) ve Bilal S. (28) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden trafik polisleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi refüjde yaptı.