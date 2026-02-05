Aksaray'da feci kaza: Servis minibüsü duvara çarptı! 14 yaralı

'ÖNCE SALLANDI, SONRA DUVARA ÇARPTI'

Yaralı işçilerden Dursuna Akkaya, "Ben aracın arkasındaydım. Araç önce sallandı, sonra duvara çarptı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Herkes bağırmaya başladı. Biz, Acıgöl ilçesine soğan işçiliği için gidiyorduk" dedi. Arife Yıldız ise "Soğan işçiliği için giderken bir anda kaza oldu. Araçta 14 kişi vardı" dedi.

