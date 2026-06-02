Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da hayrete düşüren anlar! Evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu: Ambulanstan atlayıp gazetecilere saldırdı!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 09:25

Aksaray’da 17 yaşındaki genç çocuk bilinmeyen bir nedenle evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerince ikna edilen Y.T., ambulansın kapısından fırlayıp küfürler ederek gazeteciye saldırdı. Akıllara durgunluk veren kovalamaca anbean kameraya yansıdı. İşte detaylar…

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5413 Sokak'ta bulunan 4 katlı Serkan Apartmanı'nın 4. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.T. (17) bilinmeyen bir nedenle 4. katta ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

POLİS EKİPLERİ ÇOCUĞU İKNA ETTİ

Çocuğun ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonun altında havalı atlama yatağı açtı. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği intihar girişiminde polis ekipleri çocuğu kısa sürede ikna ederek balkondan aldı.

AMBULANSIN KAPISINDAN FIRLAYIP GAZETECİLERİ KOVALADI

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen genç, ambulansın arka kapısından küfrederek gazetecinin üzerine atladı. Kamerası yere düşen gazeteci olay yerinden kaçmaya çalışırken, polisin elinden kurtulan genç, gazetecinin peşini bırakmadı.

Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı!

AKILALMAZ OLAY KAMERAYA YANSIDI

Çocuğun saldırı ve kovalama anları anbean gazetecinin kamerasına yansıdı. Gazeteci polis aracına bindirilirken, polisin biber gazlı müdahalesiyle genç tekrar yakalanarak ambulansa alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

