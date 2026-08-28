Aksaray’da ilginç anlar: Biri oynayarak diğeri zorla gözaltına alındı!

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, enişte ve kayın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, diğer aile bireyleri de kavgaya dahil oldu. Yaklaşık 20 kişinin birbirine girdiği kavgayı gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Buna rağmen şahısların hala birbirlerinin üzerine koşması sonucu polis şahısları gözaltına almak istedi. Polis memurlarına güçlük çıkaran bir şüpheli güçlükle polis aracına bindirilerek gözaltına alınırken, bir diğer şüpheli ise şarkı söyleyip oynayarak gözaltına alındı.