Aksaray’da ilginç anlar: Biri oynayarak diğeri zorla gözaltına alındı!

Buna rağmen şahısların hala birbirlerinin üzerine koşması sonucu polis şahısları gözaltına almak istedi. Polis memurlarına güçlük çıkaran bir şüpheli güçlükle polis aracına bindirilerek gözaltına alınırken, bir diğer şüpheli ise şarkı söyleyip oynayarak gözaltına alındı.