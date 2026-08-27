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Giriş Tarihi: 27.08.2026 20:18

Aksaray’da işçi sevisi reklam panosuna çarptı: 6 yaralı!

Aksaray'da bir metal fabrikası işçilerini taşıyan minibüs refüjdeki reklam panosuna çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Aksaray’da işçi sevisi reklam panosuna çarptı: 6 yaralı!
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Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Rüstem Konuk (41) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, reklam panosuna çarptı.

Kazada sürücü Rüstem Konuk ile metal fabrikasında çalışan Recep Tahtasız (43), Aslı Meşe (45), Bilal Söğüt (28), Salih Karakuş (50) ile Hasan Öztürk (32) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin soruşma başlattı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#AKSARAY #KAZA

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Aksaray’da işçi sevisi reklam panosuna çarptı: 6 yaralı!
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