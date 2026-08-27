Aksaray’da işçi sevisi reklam panosuna çarptı: 6 yaralı!

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin soruşma başlattı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör