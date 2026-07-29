Aksaray’da komşu dehşeti! Tartışma silahlı saldırıya dönüştü: Eşinin ve çocuklarının gözü önünde başından vuruldu!

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞETİ YAŞADI

Açılan ateş sonucu orada bulunan Bayram E.'nin kuzeninin eşi Merve E. (30), eşi ve çocuklarının yanında başına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.