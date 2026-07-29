Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da komşu dehşeti! Tartışma silahlı saldırıya dönüştü: Eşinin ve çocuklarının gözü önünde başından vuruldu!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:59

Aksaray’da komşu dehşeti! Tartışma silahlı saldırıya dönüştü: Eşinin ve çocuklarının gözü önünde başından vuruldu!

Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Aralarında husumet bulunan komşular 30 yaşındaki Bayram E. ile 19 yaşındaki Mehmet Ç. tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ç. ruhsatsız tabancasıyla talihsiz adama ateş etmek isterken kurşunlar Merve E’ye isabet etti. Eşinin ve çocuklarının gözü önünde başından vurulan talihsiz kadının yaşam mücadelesi devam ediyor. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Aksaray’da komşu dehşeti! Tartışma silahlı saldırıya dönüştü: Eşinin ve çocuklarının gözü önünde başından vuruldu!
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Olay, Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan komşular Bayram E. ile Mehmet Ç. (19) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ç. ruhsatsız tabancayla ateş açtı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞETİ YAŞADI

Açılan ateş sonucu orada bulunan Bayram E.'nin kuzeninin eşi Merve E. (30), eşi ve çocuklarının yanında başına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve E.'nin sağlık durumun ciddi olduğu, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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CANİ KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi Mehmet Ç. İse jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY

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