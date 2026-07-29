Aksaray’da komşu dehşeti! Tartışma silahlı saldırıya dönüştü: Eşinin ve çocuklarının gözü önünde başından vuruldu!

Olay, Eskil ilçesine bağlı Kaputaş Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan komşular Bayram E. ile Mehmet Ç. (19) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ç. ruhsatsız tabancayla ateş açtı.
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞETİ YAŞADI
Açılan ateş sonucu orada bulunan Bayram E.'nin kuzeninin eşi Merve E. (30), eşi ve çocuklarının yanında başına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve E.'nin sağlık durumun ciddi olduğu, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.