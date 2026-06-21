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Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:42

Aksaray’da korkunç olay! Su kuyusunun içine gömülü otomobilden 2 ceset çıktı: Kimlikleri belli oldu!

Aksaray Sağlık beldesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. İhbar üzerine su dolu drenaj kuyusuna giden ekipler gömülü olarak bulunan otomobilin içerisinden 2 ceset çıkardı. Yapılan kimlik araştırmasında hayatını kaybeden şahısların isimleri öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Aksaray’da korkunç olay! Su kuyusunun içine gömülü otomobilden 2 ceset çıktı: Kimlikleri belli oldu!
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Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde tarla yolundan geçen bir vatandaş su dolu drenaj kuyusunda bir otomobilin olduğunu gördü.

1'İ KADIN 2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine vatandaş hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken dalgıç ekibi suyun içindeki 68 AGV 799 plakalı araca girerek 1'i kadın 2 kişinin cesetlerini çıkardı.

ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kimlik araştırmasında şahısların Zarife İlban (25) ve Kadir Baltacı (32) oldukları tespit edildi. Sudan çıkarılan cesetler otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY

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