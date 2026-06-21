Aksaray’da korkunç olay! Su kuyusunun içine gömülü otomobilden 2 ceset çıktı: Kimlikleri belli oldu!

ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kimlik araştırmasında şahısların Zarife İlban (25) ve Kadir Baltacı (32) oldukları tespit edildi. Sudan çıkarılan cesetler otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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