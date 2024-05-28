Aksaray’da sele kapılan 2 kuzen son anda kurtarıldı

'SEL TORUNLARIMI DEREYE SÜRÜKLEDİ'

Torunları tedavi altına alınan babaanne Fatma Erdem, "Birden yağmur yağmaya başladı. Yukarıdan sel gelince geçmeyin önüne diye torunlarıma bağırdım. Sele kapılan torunlarım dereye sürüklendi. Çevredekiler hemen kurtarmaya koştular. Çocuklar sel ile beraber dereye indiler. Ben yavrularıma kurban olurum. " dedi.

SEL SULARINDAYKEN POLİSİ ARAMIŞ

Yaşadığı olayı anlatan Fatma Nur Erdem ise "Bir anda yola su geldiği için yürüyemedik ve yolda kaldık. Sonrasında su bizi dereye fırlattı. Benim yanımda babam da vardı. Ben babamı kurtarayım derken kendimden oldum. Ben dereye düşünce polisleri arayıp yardım istedim." diye konuştu.

'ÖNÜNE GEÇİLECEK BİR DURUM YOKTU'

Kuzenleri kurtarma olayına katılan Samet Gül, "Zeynep'i su dereden alıp 15 metre ileriye sürüklemiş. Fatma Nur ise ağaca sıkışarak bacağına dağdan gelen kaya parçaları çarpmış. Biz de kendi imkanlarımızla Fatma Nur'u çıkardık. Zeynep'i ise amcaları çıkardı. Çok su yutmuştu. Biz ambulans gelmeden kendi imkanlarımızla getirdik. Suyun aniden gelmesiyle bu durum oldu. Önüne geçilecek bir durum yoktu." dedi.