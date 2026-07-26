Aksaray’da villa cinayeti! Mustafa Eriş arkadaşı tarafından başından vurularak katledildi: Görüntüleri alıp…

ARAÇLAR TAKİBE ALINDI

Plakaları tespit edilen araçları takibe alan polis ekipleri yapılan incelemede araçlardan birinin Konya, diğerinin ise Adana istikametine kaçtığını tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin parmak izine kadar yaptığı çalışmada Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu.