Aksu yangınının enerjisi düşürüldü: Kumluca yangını kontrol altında

Aksu ilçesinde orman dışı alanda başlayıp Döşemealtı ve Kepez ilçelerine sirayet eden yangının üçüncü gününde enerjisi düşürüldü. Orman Genel Müdürlüğü rüzgarın dinmesi ve nem oranının artmasıyla birlikte Aksu yangının kısa sürede kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının başlayacağını bildirdi. Yangının bölgeye yayılmaması için etrafının çevrildiğini da kaydeden yetkililer, "Alevleri belli bölgelerde hapsettik. Yayılmasının önüne geçtik. Bundan sonra söndürüp kontrol altına alacağız" diye konuştu.

KUMLUCA YANGININDA SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kumluca ilçesinde 8 Ağustos saat 14.30'da başlayan yangın ise ekiplerin gece boyunca özverili çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Alevlerde 10 ev seralar zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarını ardından hasar tespit çalışmalarının başlayacağı kaydedildi.

AKSU'DA HASAR BÜYÜK

Yetkililer Aksu yangınında 750 evin yangında hasar gördüğü kaydedildi. Çok sayıda sera ve besihanelerin ise kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Gün içinde alevlerin tamamen kontrol altına alınıp soğut çalışması ile hasar tespit çalışmasına geçileceği öğrenildi.

ORMAN DIŞI ALANDA ÇIKTI

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman dışı alanda çıkıp ormana yayılan yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. Bölgedeki foto-kapanlar inceleniyor. Yetkililer, "Orman dışı alanda çıkan her yangın sabotaj ihtimalini attırıyor. Titizlikle çalışıyoruz" diye konuştu.