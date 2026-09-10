Aksu’daki yangın kontrol altına alındı: Soğutma ve hasar tespit çalışmaları başladı

Kumluca ilçesinde 8 Eylül saat 17.00'de başlayan yangının sğutma işlemleri tamamlandı. Aksu ilçesinde orman dışı alanda başlayıp, Döşemealtı ve Kepez ilçelerine sirayet eden yangının dördüncü gün kontrol altına alınarak soğutma işlemleri başlatıldı. Valilik bölgede 1.116 personel, 182 arazöz, 7 TOMA, 77 iş makinesi, 197 araç, 2 uçak ve 8 helikopterin görev yaptığını kaydetti. Antalya Valiliği ayrıca Kumluca yangınında 392 personel, 31 arazöz, 13 iş makinesi, 45 araç, 5 uçak ve 7 helikopter ile soğutma çalışmalarını tamamlandığını duyurdu. Serik yangının ise soğutma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

BAKAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yayınladığı sosyal mesajında hayatını kaybeden yangın gönüllüsü Hasan Kahya'nın (53) ailesine başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Yumaklı; "" Antalya Aksu'da meydana gelen orman yangınında dumandan etkilenmesinin ardından hayatını kaybeden Hasan Kahya'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaşanan yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangınlarla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan tüm orman kahramanlarımızın Rabb'im yâr ve yardımcısı olsun." dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yetkililer Antalya'da yangından zarar gören vatandaşların hasar tespit çalışmalarına başlatıldı. Yetililer devletin yangında zarar gören vatandaşların yanında olacağı kaydedildi.