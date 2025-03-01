Aktütün failine rekor ceza talebi

Hakkâri'de 2008 yılında Mayıs- Ekim aylarında PKK'lı teröristler tarafından yapılan ve 23 şehit verdiğimiz Aktütün Karakolu saldırılarında yer alan 'Serkeft' kod isimli terörist Hamza Doğrul'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı. 8 yıl önce İstanbul'da 60 kilo patlayıcı yüklü minibüsle Çevik Kuvvet polisine saldırı hazırlığındayken güvenlik güçlerince yakalanan Doğrul hakkında, Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 24 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 948 yıl hapis cezası talep edildi. Mütalaada, her iki saldırıda da keşif faaliyetinde bulunan Doğrul'un PKK'lı teröristlere katırlarla doçka, bixi, Kalaşnikof taşıdığı, desteğe gelen TSK unsurlarına karşılık vermek üzere mevzide bekleme görevinde bulunduğu anlatıldı. Duruşma savcısının mütalaasına karşı savunması sorulan Doğrul, saldırıya katılmadığını iddia etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.