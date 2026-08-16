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Giriş Tarihi: 16.08.2026

AKUT'tan 36 saatlik kesintisiz tatbikat

ABBAS ÇAKAR
AKUT’tan 36 saatlik kesintisiz tatbikat
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AKUT Arama Kurtarma Derneği, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıldönümünde Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesini uluslararası standartlara taşımak amacıyla Kocaeli'nde kapsamlı bir kentsel arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yarımada ekiplerinden 57 gönüllünün katıldığı 36 saatlik kesintisiz tatbikatta, uluslararası ağır sınıf USAR kapasitesinin sahadaki karşılığı tüm detaylarıyla test edildi. AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, "Afet hazırlığı ertelenemez" dedi.
#KOCAELİ #AKUT

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AKUT'tan 36 saatlik kesintisiz tatbikat
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