Akyaka Nerede? Akyaka Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Doğa tatilleri büyük şehirden kaçmanın en akıllıca yoludur aslında. Her ne kadar herkes yakın tatil yerlerini tercih edecek olsa da eğer Akyaka nerede ya da Azmak nehri nerede diye araştırmaya başladıysanız doğal güzelliği ile sizi büyüleyecek bu tatil beldesine bir şans vermelisiniz.

Akyaka Nerede?

Aslında bir belde olan Akyaka, Muğla ilinin Ula ilçesine bağlı bir beldedir. Hem Muğla'ya hem de Marmaris'e oldukça yakın bir beldedir. Akyaka'nın bağlı olduğu Ula ilçesi hem mimarisinin sadeliği hem de doğası ile ön plana çıkan bir Muğla ilçesidir.

Akyaka Nerenin İlçesi?

Akyaka, Muğla ilinin Ula ilçesine bağlı bir beldedir. Aynı zamanda Gökova körfezinin de uç kısmında bulunur. Akyaka ile Muğla merkez arası uzaklık yaklaşık 25 km'dir.

Akyaka Azmak Nehri Nerede?

Suyun berraklığı, tabiatın güzelliği ile sizi büyüleyecek bir yer olan Azmak nehri Akyaka'yı ziyaret edenlerin başlıca ziyaret sebebi olabilmektedir. Muğla ilinin Ula ilçesine bağlı Akyaka beldesinde bulunmaktadır Azmak nehri. Sazlıklar içinde bulunan ve akvaryumu andıran nehir yaklaşık 2 km uzunluğunsa ve 8 metre derinliğindedir.

Akyaka'ya Nasıl Gidilir?

Muğla ve Marmaris'e oldukça yakın olan Akyaka'ya gitmek için karayolu ya da havayolu seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer havayolu ile giderseniz Dalaman Havalimanına inerek Akyaka'ya geçmeniz gerekmektedir. Dalaman havalimanı ile Akyaka arası ortalama 1 saat sürmektedir. Karayolu ile ulaşımda ise Muğla merkeze 25 km, Marmaris'e 35 km uzaklıkta bulunan Akyaka'ya otobüs ya da özel araç ile gidebilirsiniz.