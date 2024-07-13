Akyaka’da feci kaza! Freni patlayan yolcu otobüsü 3 araca çarptı: 1 ölü 32 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesi, Akyaka girişi yerli turist taşıyan tur otobüsü freni patlaması sonucu park halindeki 3 araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yararlılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla Valiliği kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "13.07.2024 Cumartesi günü saat 09:20 sıralarında Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 vatandaşımız vefat etmiş, 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.