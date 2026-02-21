Akyazı’da çöp evinin çatısından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Akyazı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yaklaşık 25 yıldır yaşadığı evde çöp ve çeşitli atıkları biriktirdiği öğrenilen 76 yaşındaki İsmail Tosun'a ait iki katlı evde günlerdir temizlik ve çöp tahliyesi çalışması yapılıyordu. Günlerdir kamyonlar dolusu çöplerin çıkarıldığı evde temizlik çalışmalarının ardından bir ambarın çatısında tamirat yapmak isteyen Tosun, çıktığı çatıda henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Yüksekten düşen yaşlı adam ağır yaralandı.





HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Tosun, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İsmail Tosun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.