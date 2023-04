Al Pacino Filmleri - IMDB Puanı Yüksek, En Çok İzlenen Al Pacino’nun En İyi Filmleri

Al Pacino filmleri arasında sayılabilecek birçok film isminden bahsetmek mümkün olabilir. Birçok hayranı bulunan Al Pacino'nun en iyi filmleri sinema tarihinde yıllardır izlenmeye devam etmektedir. Bu açıdan en çok izlenen Al Pacino filmleri ile boş vakitleri çok daha iyi değerlendirme fırsatı yakalamak mümkün olabilir. IMDB puanı yüksek, en çok izlenen Al Pacino'nun en iyi filmleri yazımızın devamında.

Al Pacino Filmleri

Rol aldığı tüm filmlerde yüksek başarılar elde eden Al Pacino başarıları ile kariyer yaşamında her zaman aktif bir aktördür. Uzun kariyer yaşantısında birçok sinema filminde baş karakter canlandıran usta oyuncu 1970'li yıllarda kendini kanıtlamış aktörler arasında gösterilme başlanmıştır. Amerikan filmlerinin ikonik figürlerinden biri olmayı başaran ünlü oyuncu Oscar ödülü de almayı başarmıştır.

En Beğenilen Al Pacino Filmleri

Birçok sinema filminde adından sıklıkla bahsettiren Al Pacino farklı tür ve kategorideki filmlerde roller üstlenmiştir. Puanı yüksek olan ve beğenilen filmleri arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

1.The Godfather 1 (1972)- IMDB: 9.2

Al Pacino'nun başrollerinde yer aldığı The Godfather filmi başyapıtlar arasında yer alır. Dram ve suç kategorisinde izlenebilecek olan filmde Micheal karakterini canlandırmaktadır. Film İtalyan mafya ailesinin hayatını anlatır.

2.The Godfather 2 (1974)- IMDB: 9.0

Birinci filmden sonra gelen ikinci filmde İtalyan mafya ailesinin yaşamının devamına tanık olacaksınız. 1990 yılında gösterime giren film 6 farklı dalda Oscar Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Dram ve gerilim yüklü film New York'un en ünlü mafya liderinin öldürülmesi ile Carloene'nin yükselişini anlatır.

3.Scarface (1983)- IMDB: 8.3

Scarface aksiyon kategorisindeki filmleri arasında yer alır. Küba devrimci lider Fidel Castro rejim muhaliflerine Amerika'ya gitme hakkı tanır. Sayısız olarak insanın göç hazırlığı yaptığı bu dönemde Tony Montana da gitme planları yapanlar arasındadır. Küba'nın suçluları arasında bulunan Tony Montana ve Manny Ribera Miami'ye yerleştikten sonra uyuşturucu baronu Frank Lopez ile çalışmaya başlarlar.

4.Heat (1995)- IMDB:8.2

Heat filmi polisiye türündedir. Neil McCauley son derece profesyonel bir hırsızdır ve arkasında hiçbir delil bırakmaz. Uzman bir hırsız çetesi olan Neil, kendisi kadar zeki olan dedektif tarafından takip edilir.

5.Dog Day Afetnoon (1975)- IMDB:8.0

Al Pacino'nun başrollerinde oynadığı film 1983 Ocak ayında Türkiye'de gösterilmeye başlanmıştır. Sonny son derece profesyonel bir dolandırıcıdır. Arkadaşı sal ile büyük bir soygun planlarlar. Ancak Brooklyn Banka soygunu sırasında karşılaşacakları durum onları bir hayli şaşırtacaktır.

6.Once Upon a Time in Hollywood (2019)- IMDB: 8.0

Yönetmen Tarantino filmlerindendir. Film ABD'nin azılı suçlusu Charles MAnson müritlerinin öldürdüğü Sharon Tate ile arkadaşlarını anlatır. Filmde Al Pacino Marvin Shwarz karakterini canlandırmaktadır.

7.Scent of a Woman (1992)- IMDB: 8.0

Para konusunda sorunlar yaşayan bir kolej öğrencisinin görme engelli bir adam için yaptığı bakıcılık hizmetini anlatır. Carlie üstlendiği için son derece zor olduğunu görür. Fakat emekli Albay Franke onu yanında tutmakta kararlıdır.

8.Carlito's Way (1993)- IMDB: 7.9

Yüksek puanlı filmlerden olan Carlito's Way, pis suçlara karışan Carlito ismindeki bir adamın hikayesini anlatır. Ancak Carlito hayatını yeniden kurmak için Bahamalara gitmeye karar vermiştir. Bu yalnızca iş için değil eski kız arkadaşını kazanmak için de istediği bir konudur.

9.Glengarry Glen Ross (1992)- IMDB: 7.8

Finansal anlamda çok zor anlar geçiren bir emlak ofisi çalışanlarını işten çıkarmak zorundadır. Bunun için de farklı bir yöntem deneye karar verilir. Emlak ofisi başında bulunan Blake, düzenlenecek ola yarışmada birinci ve ikinci olanların işlerine devam edeceklerini diğerlerinin işten çıkarılacağını belirtir.

10.Donnie Brasco (1997)- IMDB: 7.7

1997 yılının Ağustos ayında izleyici ile buluşan film FBI ajanı olarak görevli Joe'nin mücevher hırsızlığını görev haline getirmesini konu edinir. Giderek kendini bu işe kaptıran adam zamanla yer altı dünyasında da oldukça bilinen isimler arasında yer almayı başarır.